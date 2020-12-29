У Чортківському районі працівниця магазину імітувала крадіжку. Зловмисницю викрили працівники поліції

Аби відвести від себе підозру, жителька Чортківського району імітувала крадіжку з магазину, в якому працювала. Проте поліцейські вивели зловмисницю на «чисту воду».

До співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району обікрали магазин. Невідома особа проникла до торгового закладу вночі, пошкодивши вхідні двері. З каси зникли понад 17 тисяч гривень, а з прилавків – алкогольні та тютюнові вироби.

Виїхавши на місце події, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували обставини злочину. Зібрана інформація допомогла оперативно встановити особу причетну до протиправного.

У крадіжці правоохоронці запідозрили 30-річну працівницю магазину. У її помешканні знайшли речові докази: викрадені гроші та товар. Під час спілкування з поліцейськими жінка помітно нервувала та плуталася у власних показах. Проте правоохоронці викрили її у брехні.

Підозрювана зізналася, що вчинила крадіжку через важке матеріальне становище. Наприкінці робочого дня забрала з каси гроші, а також прихопила алкогольні напої та декілька пачок цигарок. Щоб приховати сліди та відвести від себе підозру, пошкодила вхідні двері до крамниці.

За скоєне жінці доведеться відповідати. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.