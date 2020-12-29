Оперативники розшукали зловмисника, який пограбував школяра

Жертвою грабіжника став 10-річний тернополянин. Невідомий вирвав у нього з рук мобільний телефон. Співробітники карного розшуку Тернопільського відділу поліції розшукали нападника та вилучили у нього речовий доказ.

Повідомлення про пограбування надійшло до поліцейських від жительки обласного центру. Жінка розповіла, що в обідню пору у її внука невідомий відібрав мобільний телефон вартістю 4500 гривень.

З’ясувалося, хлопець повертався зі школи. Розмовляв по телефону, коли раптово до нього підбіг невідомий та вирвав з рук гаджет. Школяр почав кликати на допомогу та кинувся наздоганяти зловмисника. Проте лиходій швидко втік.

Неповнолітній частково описав прикмети кривдника, а також поліцейські вилучили відео з камер спостереження з місця події. Оперативникам вдалося швидко встановити та розшукати нападника.

Зловмисником виявився раніше судимий за майнові злочини 20-річний мешканець Львівщини. У нього правоохоронці вилучили телефон школяра.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 ККУ – грабіж. Оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють львів’янина на причетність до вчинення інших злочинів на території Тернопільщини.