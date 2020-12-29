Наркотиків майже на мільйон гривень вилучили в тернополян оперативники управління боротьби з наркозлочинністю

По кілограму марихуани та макової соломки, амфетамін, опій, МДМА, PVP, субутекс та таблетки соннат – усе це виявили та вилучили оперативники в жителів Тернополя. Шестеро раніше судимих наркозалежних осіб віком від 36 до 50 років організували бізнес з продажу заборонених речовин.

Документувати групу оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області спільно з слідчими під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури почали ще на початку року.

Усі учасники мешкали на різних масивах міста в багатоквартирних будинках, де по черзі і варили, розповсюджували та вживали наркотики. Сусіди неодноразово скаржилися в поліцію на різкий запах ацетону, на розкидані в під’їзді і у дворі шприці та на сторонніх підозрілих осіб.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області Михайла Димиди, усі шестеро підозрюваних ін’єкційні наркомани з майже двадцятилітнім досвідом вживання.

Організував групу їх спільний знайомий. За грам опію продавці просили сто гривень, а 300 вартував грам марихуани. Дорожче коштували психотропні та лікарські нарковмісні препарати – приблизно по 600 гривень.

Коли докази щодо протиправної діяльності оперативники зібрали, вони провели одночасно десять санкціонованих обшуків спільно з працівниками карного розшуку, відділу боротьби з протидії торгівлі людьми й кінологами під час яких виявили та вилучили марихуану елітних сортів, психотропні та сильнодіючі лікарські препарати. За реалізацію цього товару на “чорному ринку” порушники могли заробити мільйон гривень.

Основний асортимент наркотиків зберігав організатор на власній дачі – за високим кам’яною огорожею під сигналізацією та постійним відеонаглядом. Товар заховав у сейфі. Ключі давати відмовився, а тому бійцям спецпідрозділу КОРД довелося застосовувати спецтехніку. Знайшли у підозрюваного вогнепальну та холодну зброю без будь-яких дозволів.

У ході розслідування стало відомо, що макову соломку купували у селян, а шляхи надходження інших наркотиків правоохоронці встановлюють.

Організатора наркобізнесу затримали згідно статті 208 КПК. Йому обрали запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 126 тисяч гривень.

Вирішується питання про оголошення підозри іншим учасникам незаконних заробітків та обрання їм міри запобіжного заходу.