На Гусятинщині в будинку після пожежі рятувальники виявили тіло господаря

Необережне поводження з вогнем та отруєння чадним газом – попередня причина смерті шістдесятитрирічного жителя Гусятинського району. Нещастя трапилося 28 грудня близько другої ночі.

Дим з будинку помітили сусіди. Вони підбігли до помешкання чоловіка, але увійти не змогли через сильне задимлення. Люди викликали рятувальників та правоохоронців.

Уже після гасіння пожежі в будинку надзвичайники побачили на ліжку потерпілого з опіками тіла та слідами кіптяви на одязі. Слідів насильницької смерті судмедексперт не виявив.

За словами сусідів, чоловік зловживав спиртними напоями і неодноразово лягав спати з сигаретою. Одна з версій пожежі, яку перевіряють правоохоронці, куріння в ліжку.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 частина 1 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.