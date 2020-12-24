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СБУ запрошує вступників на навчання у провідні вищі навчальні заклади в галузі національної безпеки

Категорія: Тернопільщина

Кожен може обрати майбутню професію, але краще обрати справжнє покликання. Тож, якщо Ви вже вирішили, що мрієте служити Україні та захищати її безпеку, – вступайте до вищих навчальних закладів СБУ!

Конкурс відкритий для абітурієнтів, які мають повну загальну середню освіту.

Наші навчальні заклади:
    Національна академія Служби безпеки України (Київ);
    Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого», Харків).

Набір на денну форму навчання на 2021 рік оголошено за спеціальностями:
•    «Державна безпека», спеціалізації:
o    поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін (виключно із числа осіб чоловічої статі);
o    поглиблене вивчення правових дисциплін (незалежно від статі);
o    поглиблене вивчення іноземних мов (незалежно від статі);
•    «Філологія», спеціалізація:
o    переклад у сфері забезпечення державної безпеки (незалежно від статі);
•    «Право», спеціалізація:
o    правові засади діяльності СБУ, (незалежно від статі).

Заяви для вступу  на навчання  приймаються до 1 лютого 2021 року в УСБУ за адресою: м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 21.

Телефони для довідок: (0352) 27-94-14 та (0352) 27-93-74.

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