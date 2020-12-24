СБУ запрошує вступників на навчання у провідні вищі навчальні заклади в галузі національної безпеки

Кожен може обрати майбутню професію, але краще обрати справжнє покликання. Тож, якщо Ви вже вирішили, що мрієте служити Україні та захищати її безпеку, – вступайте до вищих навчальних закладів СБУ!
Конкурс відкритий для абітурієнтів, які мають повну загальну середню освіту.
Наші навчальні заклади:
Національна академія Служби безпеки України (Київ);
Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого», Харків).
Набір на денну форму навчання на 2021 рік оголошено за спеціальностями:
• «Державна безпека», спеціалізації:
o поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін (виключно із числа осіб чоловічої статі);
o поглиблене вивчення правових дисциплін (незалежно від статі);
o поглиблене вивчення іноземних мов (незалежно від статі);
• «Філологія», спеціалізація:
o переклад у сфері забезпечення державної безпеки (незалежно від статі);
• «Право», спеціалізація:
o правові засади діяльності СБУ, (незалежно від статі).
Заяви для вступу на навчання приймаються до 1 лютого 2021 року в УСБУ за адресою: м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 21.
Телефони для довідок: (0352) 27-94-14 та (0352) 27-93-74.