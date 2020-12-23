Оперативники викрили раніше судимого тернополянина в крадіжці мобільного телефона

Зловмисник через знайомого здав крадений телефон у ломбард та сподівався уникнути кримінальної відповідальності. Проте співробітники карного розшуку викрили злодія.

З повідомленням про крадіжку мобільного телефону до співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся 27-річний житель обласного центру. Збитки оцінив у понад дві тисячі гривень.

З’ясувалося, зникнення мобілки чоловік виявив після відпочинку у компанії знайомих. Поліцейські перевірили осіб, з якими проводив час заявник, та одного із них запідозрили у протиправному.

Причетним до злодійства виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 34-річний тернополянин. Наразі він теж перебуває під слідством – в суді розглядається справа, де він фігурує підозрюваним у крадіжці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тернополянину інкримінують частину статті 185 ККУ – крадіжка. Поліцейські також перевіряють фігуранта на причетність до вчинення інших злочинів.