Нікому не розголошуйте дані банківських карток: понад 10 тисяч гривень зникло з рахунку тернополянина після спілкування з телефонним шахраєм

Поліцейські вкотре застерігають жителів області від телефонних незнайомців, які представляються працівниками банку і випитують дані пластикових карток. Запам’ятайте: це конфіденційна інформація і не варто її розголошувати стороннім особам.

Минулої доби у шахрайську пастку потрапив 48-річний житель Тернополя. До чоловіка зателефонував начебто банківський працівник та повідомив про те, що його картку намагаються заблокувати. Співрозмовник сказав, що допоможе убезпечити кошти від сторонніх осіб.

Відтак попросив тернополянина продиктував йому код з смс-повідомлення, яке надійшло йому на телефон. Потерпілий повірив незнайомцю та виконав усі його вказівки. Вже згодом виявив зникнення з картки понад 10 тисяч гривень.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження. Тривають заходи щодо розкриття злочину. Жителям області поліцейські рекомендують будь-які операції, пов’язані з банківськими картками, здійснювати особисто в фінансовій установі, а не по телефону.