Куля зрикошетила 37-річному жителю Теребовлянщини в око. Поліцейські з’ясовують обставини інциденту

Співробітники Теребовлянського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за фактом необережного отримання тілесних ушкоджень. Житель Струсова, демонструючи можливості пневматичного пістолета поранив сусіда.

До поліцейських надійшло повідомлення від лікаря обласної лікарні про те, що до них бригадою швидкої допомоги з травмою ока доправлено 37-річного жителя села Струсів. Потерпілого було госпіталізовано.

Правоохоронці, з’ясовуючи обставини інциденту, встановили, що 20 грудня пізно ввечері 30-річний житель Струсова у дворі будинку зустрівся із сусідами і похвалився їм пневматичним пістолетом. Аби продемонструвати, як працює зброя, здійснив декілька пострілів вгору. Проте одна з випущених куль зрикошетила від стіни будинку і потрапила 37-річному сусідові в око, внаслідок чого чоловік отримав тілесні ушкодження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 ККУ. Зброю вилучено. Триває досудове розслідування.