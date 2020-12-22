Куля зрикошетила 37-річному жителю Теребовлянщини в око. Поліцейські з’ясовують обставини інциденту

До поліцейських надійшло повідомлення від лікаря обласної лікарні про те, що до них бригадою швидкої допомоги з травмою ока доправлено 37-річного жителя села Струсів. Потерпілого було госпіталізовано.
Правоохоронці, з’ясовуючи обставини інциденту, встановили, що 20 грудня пізно ввечері 30-річний житель Струсова у дворі будинку зустрівся із сусідами і похвалився їм пневматичним пістолетом. Аби продемонструвати, як працює зброя, здійснив декілька пострілів вгору. Проте одна з випущених куль зрикошетила від стіни будинку і потрапила 37-річному сусідові в око, внаслідок чого чоловік отримав тілесні ушкодження.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 ККУ. Зброю вилучено. Триває досудове розслідування.