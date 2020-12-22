Дев’ятнадцятирічний юнак викрав камеру в односельчанина

Підзаробити на краденій камері відеоспостереження планував дев’ятнадцятирічний уродженець Гусятинського району.

Із заявою про крадіжку в Тернопільське районне відділення поліції звернувся потерпілий. Чоловік розповів, що в ніч з 18 на 19 грудня невідомі викрали камеру, яка була прикріплена на зовнішній стіні магазину у селі Товстолуг. Суму збитків заявник оцінив в дві тисячі гривень.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами оперативники вийшли на слід підозрюваного. На техніку спокусився односельчанин потерпілого. Чоловік у скоєному зізнався. Йому інкримінують статтю 185 частина 1 ККУ. Триває слідство.