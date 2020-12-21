Майже десять тисяч гривень втратила тернополянка через власну безпечність

Жінка втратила усі заощадження, повіривши смс-повідомленню, яке надійшло на її мобільний.

Вісімнадцятого грудня сорокавосьмирічна тернополянки отримала повідомлення про те, що її банківська картка заблокована. Для усунення проблеми потрібно перетелефонувати на київський стаціонарний номер.

Жінка віддзвонилася на номер з смс-повідомлення. У ході розмови невідомий взнав від потерпілої і в якому банку обслуговується жінка, і усі приватні дані та реквізити картки. Як результат – шахрай за допомогою потерпілої отримав 9800 гривень.

Про те, що стала жертвами злодіїв тернополянка зрозуміла, коли перевірила баланс коштів і лише після цього звернулася до поліції.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 190 ККУ. Триває слідство.