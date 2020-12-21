40-річному тернополянину оголосили підозру у вчиненні вбивства та взяли під варту. Зловмисник під час сварки задушив 87-річну бабусю

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою звернулася жителька однієї з багатоповерхівок, що на вулиці Чалдаєва в обласному центрі. Жінка хвилювалася за стареньку сусідку, адже та не відповідала на телефонні дзвінки та не відчиняла дверей.

Прибувши на місце події, поліцейські увійшли до помешкання 87-річної пенсіонерки і знайшли її мертвою. У лікарському висновку причиною смерті жінки була вказана механічна асфіксія.

З’ясовуючи обставини та події, що передували смерті пенсіонерки, поліцейські встановили, що в квартирі загиблої часто бував її 40-річний онук, котрий начебто опікувався старенькою.

Чоловік зловживає алкоголем, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство. Зі слів сусідів, вони неодноразово чули, як родич конфліктував з бабусею.

Зловмисник не визнає своєї провини, проте зібрані правоохоронцями докази вказують на його причетність.

За версією слідства, в ніч з 17 на 18 грудня онук востаннє був у помешканні бабусі, тоді в ході конфлікту і задушив стареньку. Зачинивши на замок двері, зловмисник пішов.

Відомості за фактом вбивства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ. 40-річному тернополянину вже оголосили підозру у вчиненні важкого злочину і на вирок суду він чекатиме під вартою.