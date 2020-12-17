Житель Чортківського району незаконно оформив кредит на колишню дружину. Поліцейські викрили аферу

Співробітники Тернопільського відділення поліції підозрюють 39-річного жителя Чортківського району у шахрайських діях. Чоловік викрав банківську картку у колишньої дружини та оформив на неї онлайн кредит.

За допомогою до співробітників поліції звернулася мешканка одного із сіл Тернопільського району. Розповіла, що невідома особа оформила на неї кредит і тепер їй приходять сповіщення про його сплату.

Поліцейські встановили обставини події та з’ясували, хто і яким чином незаконно загнав потерпілу у боргову яму. У протиправному викрили її колишнього чоловіка – 39-річного жителя Чортківського району.

Зловмисник, перебуваючи у помешканні потерпілої, викрав у неї кредитну картку. Та на одному із сайтів оформив на неї позику. На картку йому надійшло дві тисячі гривень, які він витратив на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 та 357 ККУ. Триває досудове розслідування.