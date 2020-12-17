Поліцейські встановлюють обставини конфлікту між водіями у Тернополі

У четвер, 17 грудня, о 13.50 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на перехресті вулиць 15 Квітня–Злуки невідомий чоловік з предметом, схожим на пістолет, порушує громадський порядок.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, конфлікт виник на дорозі між водіями двох транспортних засобів. Один із них почав з’ясовувати стосунки кулаками.

Під час бійки у нього випав предмет, схожий на пістолет. Чоловік намагався втекти з місця події, співробітники поліції його наздогнали.

Правоохоронці задокументували подію та вилучили пістолет. Наразі тривають слідчі дії: поліцейські опитують водіїв, між якими стався конфлікт, та встановлюють його обставини.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.