Поліцейські встановлюють особу, причетну до підрізання стовбурів дерев в центрі Тернополя

У вівторок, 15 грудня, до співробітників Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від співробітників відділу Державної екологічної інспекції в області про те, що на вулиці Танцорова невідома особа підрізала дерева та втекла з місця події.

З’ясувалося, даний факт зафіксував мешканець будинку, поблизу якого це трапилося, і написав у соцмережі.

На місці події поліцейські виявили чотири дерева з підрізаними до половини стовбурами. Правоохоронці встановили можливих свідків та очевидців інциденту, відібрали у них пояснення та вилучили відео з камер спостереження, встановлених поблизу.

Зі слів одного із очевидців, зловмисник приїхав на автомобілі марки «Вольво» бежевого кольору з транзитними номерами та за допомогою бензопили підрізав дерева. Після чого втік.

Даний факт правоохоронці внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та встановлюють особу, причетну до протиправного.