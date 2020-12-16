Оперативники розшукали зловмисника, причетного до крадіжки сумки у тернополянки

У вчиненні крадіжки співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 24-річного жителя обласного центру. Зловмисник спокусився на майно, залишене без нагляду.

До співробітників поліції надійшло повідомлення від 36-річної тернополянки про те, що невідома особа привласнила її сумку. Жінка, перебуваючи на дитячому майданчику, залишила на лавці свої речі. Коли згадала, майна вже не було. Здобиччю злодія стали гроші та мобільний телефон.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу крадія. Причетним до протиправного виявився 24-річний житель Тернополя. Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

Виявилося, зловмисник, проходячи повз дитячий майданчик, помітив жіночу сумку. Поряд нікого не було, то ж він непомітно забрав її. Чужий мобільний телефон продав, а гроші витратив на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ. Оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до вчинення інших злочинів.

Із подібними заявами потерпілі звертаються до правоохоронців мало не щодня. По кожному випадку проводиться перевірка, а за наявності підстав, відкриваються кримінальні провадження. Слід розуміти, що встановити особу крадія, який скоїв крадіжку шляхом вільного доступу, вкрай важко. Тому поліцейські закликають громадян не залишати власні речі без нагляду у громадських місцях.

Якщо є потреба відлучитися, попросіть, аби за вашим майном подивився хтось із знайомих, яким ви довіряєте. Пам’ятайте, що крадіям достатньо і кількох хвилин, аби скоїти злочин.