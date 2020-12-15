Чортківські поліцейські підозрюють жителя району у крадіжці з будинку знайомого

Зловмисник скористався тим, що господар заснув та викрав його майно. Чоловік вже не вперше потрапляє в поле зору – був раніше судимий за майнові злочини.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Чортківського відділу поліції від жителя одного із сіл району. З його помешкання викрали мобільний телефон та інші речі.

Слідів проникнення в будинок поліцейські не виявили. Опитавши потерпілого, встановили осіб, які напередодні навідувалися до нього додому. Одного із них запідозрили у крадіжці. Причетним до протиправного виявився раніше судимий 46-річний житель району.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ – крадіжка. Поліцейські також перевіряють фігуранта на причетність до вчинення інших злочинів.