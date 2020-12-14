Раніше судимий тернополянин обшахраював знайому. Поліцейські розпочали кримінальне провадження

У вчиненні шахрайських дій співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють раніше судимого 22-річного жителя обласного центру. Чоловік шляхом обману заволодів мобільним телефоном своєї знайомої.

За допомогою до співробітників поліції звернулася 19-річна тернополянка. Розповіла, що її обдурив знайомий: попросив у неї мобілку під приводом здійснити терміновий дзвінок та не повернув. Потерпіла намагалися сама розшукати зловмисника, проте це їй не вдалося. Збитки оцінила у понад три тисячі гривень.

Оперативники встановили особу правопорушника. Ним виявився 22-річний тернополянин. У молодого чоловіка вже раніше були проблеми із Законом – був судимий за крадіжки. Чужу мобілку він здав до ломбарду, а гроші витратив на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ. Оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до вчинення інших злочинів.