Продаж куртки онлайн завершилася для тернополянина втратою 17 тисяч гривень. Поліцейські застерігають краян від шахраїв

У шахрайську пастку потрапив 40-річний житель обласного центру. Чоловік хотів продати куртку, а натомість у нього з банківської картки викрали 17 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, потерпілий на одному із популярних сайтів розмістив оголошення про продаж куртки. Чи не відразу ж зателефонував покупець, який попросив відправити йому товар через службу доставки сайту. Тернополянин погодився та перейшов за посиланням, яке йому скинув незнайомець. При заповненні форми для нібито відправки товару продавець ввів дані своєї банківської картки: номер та CVV-код. Пізніше йому почали надходити повідомлення на телефон про різні банківські операції. Зайшовши до мобільного банківського додатку, чоловік виявив, що з картки зникло 17 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ. Тривають заходи щодо розкриття злочину.

Поліцейські радять жителям області бути обережними при купівлі та продажу речей через мережу. Відправляйте товар лише після його оплати. Якщо є можливість, зустрічайтеся з покупцем особисто. Не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають незнайомці, а тим паче, не вводьте дані вашої банківської картки – це конфіденційна інформація. Якщо торгуєте чи продаєте в Інтернеті, оформіть спеціальну картку для розрахунків. Не тримайте на ній великих сум та встановіть обмеження на зняття коштів.

Якщо на рахунку потенційної жертви немає або зовсім мало коштів, шахраї просять її їх туди внести, пояснюючи, що «переказ не може бути зарахований на порожній рахунок». Зрозуміло, ніяких вимог щодо розміру залишку на карті і його наявності для зарахування переказу у банків немає. Подібні хитрощі шахраї використовують для того, щоб на рахунку з’явилася чимала сума, яку вони зможуть вкрасти.