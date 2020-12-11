Сімнадцятирічний юнак впродовж року обкрадав будинки колишніх односельчан

Майна більш як на дванадцять тисяч гривень викрав з двох нежитлових будинків невідомий. Перша заява про крадіжку надійшла в Тернопільське районне відділення поліції ще на початку квітня. Про віджаті вікна та відсутність електроінструментів повідомив житель села Домаморич.

Чоловік сказав, що з новобудови щезли болгарка, шуруповерт, рибацькі гумові чоботи, вудки та інші речі. Сума збитків – 9 тисяч гривень.

За деякий час із схожою заявою звернулася до поліції ще одна потерпіла. З її помешкання зникло близько 50 кілограмів горіхів та 10 метрів мідного кабелю.

Правоохоронці почали перевіряти усіх жителів Домаморичів, які раніше потрапляли у поле зору поліцейських. У ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили особу підозрюваного. Це – сімнадцятирічний юнак, який жив у даному населеному пункті, але останні роки мешкає в Тернополі.

Підозрюваний знав добре, які будинки пустують, а в які періодично приїжджають господарі. Орієнтувався він і у вуличках.

Віджимати вікна викруткою юнак вчився у квартирі в обласному центрі. На злочин йшов вночі. Частину краденого він встиг реалізувати, частину здав на металобрухт, а те що залишилося – правоохоронці вилучили.

У скоєному хлопець зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно статті 185 частина 3 ККУ. Перевіряють його і на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території села.