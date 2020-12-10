Купуючи товар в Інтернеті, не перераховуйте гроші наперед, – застерігають поліцейські

Чотири факти шахрайства, пов’язаних з купівлею товару в соціальних мережах та на сайтах оголошень, задокументували за минулу добу поліцейські області. Загальна сума збитків – понад 23 тисячі гривень.

Частину втрачених коштів за товар вдалося повернути одній із потерпілих, 56-річній мешканці Борщівського району. Жінка, зрозумівши, що її ошукали, не зволікала і оперативно звернулася в поліцію та в банк. Фінустанова заблокувала рахунок афериста. З 12 тисяч гривень, які вона перекинула за зерно фейковому продавцеві, їй вдалося повернути понад 4500 гривень.

У схожу шахрайську пастку потрапили ще троє мешканців краю. Люди спокусилися на дешевшу ціну в оголошеннях та перерахували гроші за товари наперед. Після цього продавці на телефонні дзвінки не відповідали і домовленостей не виконали.

За усіма фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочинів та застерігають людей від подібних афер при онлайн шопінгу.

Основна порада – не перераховуйте гроші у якості завдатку чи передоплати за товар навіть у мінімальних розмірах. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин. Не ведіться на значно дешевшу ціну товару. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось вже став жертвою шахрая і попереджає про це інших. Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем особисто і розраховуйтеся за товар лише після його отримання.