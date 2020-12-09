Жителю Тернополя правоохоронці інкримінують серію майнових крадіжок

Серію майнових крадіжок зареєстрували впродовж жовтня-листопада працівники Тернопільського відділу поліції. Усі злочини відбувалися в нічний час і за схожим сценарієм.

Наприкінці жовтня до поліції звернувся житель Тернопільського району. Він повідомив, що невідома особа вночі зламала металеві ворота та проникла в торгове приміщення на території одного із ринків обласного центру. Зловмисник виніс більше двадцяти бухт різного кабелю. Суму збитків заявник оцінив в 50 тисяч гривень.

За деякий час зі схожою скаргою звернувся ще один потерпілий. Чоловік повідомим, що в кіоску невідомі пошкодили ролети і винесли електроінструменти на суму вісім тисяч гривень.

Проведеними слідчо-оперативними заходами було встановлено, що дані крадіжки скоїв раніше судимий за майнові злочини 32-річний житель Тернополя.

У скоєному він зізнався. Частину краденого встиг продати на ринку, а решту вилучили правоохоронці. За скоєне чоловік відповідатиме згідно статті 185 частина третя ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.