Ваша фінансова безпека – у ваших руках: нікому не розголошуйте дані, пов’язані з банківськими картками

Понад 26 тисяч гривень зникло з платіжної картки 33-річної жительки Заліщицького району після спілкування з псевдопрацівником банку. Поліцейські встановлюють обставини злочину та застерігають жителів області від подібних випадків.

За словами потерпілої, до неї зателефонували зі стаціонарного київського номера. Незнайомець представився працівником банку, в якому обслуговується жінка, повідомив, що її карткою намагаються розрахуватися невідомі особи в Інтернеті. Щоб вберегти кошти, співрозмовник порадив жінці перекинути їх на інший рахунок. Та попросив продиктувати йому код з смс-повідомлення, яке надійшло їй на телефон. Потерпіла так і зробила. Після цього виявила, що з її рахунку зникли усі гроші.

Схожа ситуація трапилася з 48-річною жителькою обласного центру. Вона теж повідомила телефонному шахраєві код з смс-повідомлення. Як наслідок, з банківської картки викрали понад 5500 гривень.

За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 190 ККУ. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочинів.

Правоохоронці наголошують: у жодному разі не можна надавати стороннім особам особисті дані банківської картки (номер карти та CVV-код). Не повідомляйте нікому коди, які надходять вам із банку. Будь-які банківські операції варто проводити лише в фінансовій установі.