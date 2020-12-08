Справу чоловіка, який неодноразово бив чотирирічного пасинка, слідчі скерували до суду

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження та домашнє насильство інкримінують правоохоронці тридцятиоднорічному жителю Кременця.

Домашній тиран, на вихованні якого перебуває троє малолітніх дітей, у листопаді кулаками виховував свого чотирирічного пасинка. Дитину з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом ноги, множинними саднами обличчя, шиї, обох ніг та рук госпіталізували до лікарні. Спочатку він бив малолітнього руками,а потім підняв над головою і кинув з розмаху на землю.

У ході розслідування стало відомо, що домашній кривдник не вперше вчиняє протиправне щодо сина дружини. Наприкінці жовтня, після нападів вітчима, хлопчик в трусиках, футболці та гумових капцях втік до сусідки, розповів про побої та боявся повертатися додому. Неодноразово малюк просив рідну тітку забрати його до себе.

Рік тому дитина перебувала на лікуванні у медзакладі. Туди хлопчик потрапив з саднами обличчя та тіла, вибитим зубчиком, з гематоми спини, живота, сідниць.

У скоєному вітчим зізнався, а от яке покарання він нестиме за свою жорстокість та тиранію, визначить суд.