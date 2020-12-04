Три гуральні з виготовлення підробленого алкоголю та продукції на півтора мільйона гривень виявили та ліквідували працівники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини

Підробної алкогольної продукції та підакцизних товарно-матеріальних цінностей на півтора мільйона гривень виявили та вилучили оперативники Тернопільщини. Масштабну спецоперацію на території Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей, до якої залучили більше ста п’ятдесяти правоохоронців, провели працівники управління стратегічних розслідувань спільно з фахівцями державної фіскальної служби, бійцями спецпідрозділів КОРД та РПОП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За словами заступника начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Віталія Кравчука, незаконний бізнес на території нашої області ще наприкінці 2019 року облаштував житель Монастирищини. Він організував два цехи з виготовлення алкогольної продукції на Монастирищині і один на Івано-Франківщині. У спільники взяв п’ятьох осіб. Кожен з них виконував свою роль.

П’ятдесятитрирічний організатор забезпечував підлеглих спиртом, корками, скляною тарою, контретикетками та підробленими марками акцизного податку.

В обов’язки інших учасників входило миття посуду, розлив продукції та поклейка наклейок та акцизу.

- Після виготовлення організатор разом зі своїм спільником з Тернопільщини збували фальсифікат на території Тернопільської, Франківської та Львівської областей роздрібним розповсюджувачам – в кафе, ресторани, магазини.

Впродовж п’яти місяців найкращі фахівці УСР документували діяльність підпільних гуралень. Третього грудня оперативники провели одночасно 29 обшуків на території трьох областей, а саме в цехах, в помешканнях та в автівках підозрюваних.

- В ході проведених обшуків було вилучено понад 31 тисячу підроблених марок акцизного податку, 3,5 тисяч літрів спирту, більше 1,5 тисячі літрів готової алкогольної продукції з готовими марками, більше 5 тисяч скляних пляшок та біля 10 тисяч корків з логотипами вітчизняних виробників коньячної продукції, 65 пакунків есенції для виготовлення підроблених коньяків.

Серед вилученого і обладнання для масового виготовлення фальсифікату – ключі для закорковування пляшок, лійки, спиртометри, ємності для купажу та інші речі.

У ході слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до злочинної діяльності причетні й двоє працівників одного із спиртзаводів Тернопільщини.

- З метою перевірки інформації щодо каналів надходження спирту, ми провели обшук і на вказаному спиртзаводі. Під час обшуку робочий режим діяльності заводу не припинявся.

Усю вилучену продукцію правоохоронці направили на експертизу. За її результатами буде вирішуватися питання про оголошення підозри згідно статті 199 та 204 Кримінального кодексу України й обрання міри запобіжного заходу усім фігурантам злочинної групи.

Відповідатимуть перед законом, каже Віталій Кравчук, і підприємці, які купували і розповсюджували алкоголь сумнівної якості, адже його вживання могло завершитися летально для споживачів.