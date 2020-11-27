Житель Бучацького району відповідатиме за вигадану крадіжку

Житель Бучацького району, образившись на знайомого, вирішив звинуватити його у тому, чого останній не скоював. Протиправні наміри чоловіка викрили співробітники Бучацького відділення поліції та розпочали щодо нього кримінальне провадження за частиною 1 статті 383 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Із заявою про крадіжку до співробітників бучацької поліції звернувся 53-річний житель одного із сіл району. Чоловік розповів, що у нього з банківської картки викрали понад 8 тисяч гривень.

У протиправному звинуватив свого товариша, якому неодноразово давав картку і який знав пін-код до неї.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ. В ході досудового розслідування факт крадіжки не підтвердився.

Поліцейські зібрали доказову базу і викрили заявника у брехні.

Виявилося, житель Бучацького району вигадав крадіжку, аби помститися знайомому за образу. Та не врахував, що за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину передбачена кримінальна відповідальність.

Санкція статті, яку інкримінують псевдопотерпілому, передбачає позбавленням волі на строк до двох років.