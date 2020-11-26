21-річного жителя Заліщиків місцеві поліцейські підозрюють у крадіжці з будинку пенсіонера

Крадіжку виявила сусідка потерпілого. Жінка помітила пошкоджене вікно в будинку і зателефонувала власнику помешкання.

З повідомленням про крадіжку до співробітників Заліщицького відділення поліції звернувся 60-річний чоловік. З його будинку, в якому наразі ніхто не проживає, невідомий виніс майно.

Правоохоронці встановили, що злодій проник до будинку, відваживши металопластикове вікно. Забрав телевізор, порохотяг, дещо з одягу та інші цінні речі. Потерпілий оцінив збитки майже в 15 тисяч гривень.

В ході оперативних заходів поліцейські розшукали зловмисника. Причетним до крадіжки виявився 21-річний житель райцентру. Крадені речі він зберігав у себе вдома, поліцейські їх вилучили.

Триває досудове розслідування. Дії зловмисника слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. Санкція статті передбачає покарання на строк від трьох до шести років позбавлення волі.