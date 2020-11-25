Заліщицькі оперативники розшукали зловмисника, який пограбував подружжя пенсіонерів з Чернівеччини

Нападником виявився 16-річний житель райцентру. Хлопець вже не вперше потрапляє в поле зору поліцейських – в суді розглядається справа, де він фігурує підозрюваним у крадіжці з будинку.

До співробітників Заліщицького відділення поліції за допомогою звернулася літня подружня пара із Чернівецької області. Розповіли, що їх пограбували– невідомий відібрав сумку з грошима.

З’ясувалося, чоловік та жінка прямували пішки через Заліщики у сусідній Борщівський район до родичів. Коли подружжя сіло перепочити на зупинці громадського транспорту, до них підійшов незнайомець та відкрито викрав сумку, в якій було тисячу гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Це 16-річний житель райцентру.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії хлопця слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 186 ККУ – грабіж.

Також правоохоронці перевіряють його на причетність до вчинення інших протиправних діянь.