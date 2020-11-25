Кіберполіцейські застерігають від шахраїв, які пропонують підзаробити на фондових ринках

Жертвою шахрайської афери стала жителька Тернополя. Жінка хотіла підзаробити, а в результаті зазнала чималих фінансових втрат.

Декілька місяців тому до тернополянки зателефонував невідомий, який відрекомендувався представником однієї із компаній, яка торгує на фондовому ринку. Незнайомець запропонував жінці підзаробити, ставши учасником біржової торгівлі – трейдером. Для цього їй було потрібно інвестувати в них на вебресурсі. Близько півроку шахраї обманювали громадянку, в результаті чого вона втратила десятки тисяч доларів.

“Легкі гроші для всіх бажаючих” – це гарна приманка, яку аферисти використовують для всіх новачків і азартних людей. Зареєструвавшись на сайті шахрая, перше, що ви почуєте – дзвінок оператора, який почне нав’язувати свою допомогу в торгівлі.

В шахрайських організаціях не намагаються навчити трейдера. Для них це просто невигідно. Замість цього, клієнтам пропонують персонального менеджера, який буде говорити, що робити, а завдання трейдера просто виконувати вказівки. Все це схоже на казку.

Найчастіше “досвідченими аналітиками” є звичайні молоді люди, зарплата яких складається з відсотка втраченого клієнтом депозиту. Особливо нахабні менеджера готові дзвонити щодня по кілька разів і нав’язувати свої послуги.

Щоб не стати жертвою таких “аналітиків”, варто відразу ж відмовитися від будь-якої сторонньої допомоги, особливо, якщо вона здається занадто нав’язливою. У чесних компаніях ніколи не турбуватимуть клієнта по кілька разів на день, можуть зателефонувати один раз і то, для знайомства. Також не надавайте віддалений доступ до свого персонального комп’ютера. Якщо в телефонній розмові вам кажуть, що «для отримання виплати треба сплатити податок чи комісію», не вірте – це ознака шахрайства. Не переказуйте нікому грошей на вимогу телефоном.

Якщо ви стали жертвою шахраїв в Інтернеті, перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію за місцем проживанням або звернутися за формою зворотного зв’язку на сайті: https://cyberpolice.gov.ua/.