Купівля товарів в Інтернеті: поради щодо безпеки від кіберполіцейських

Троє жителів області стали жертвами інтернет-шахраїв упродовж вихідних. Люди, купуючи товар через Інтернет, здійснили за нього передоплату. Проте речей не отримали і гроші їм не повернули.

Один із потерпілих, 43-річний житель обласного центру, хотів придбати двигун до автомобіля. На одному із популярних сайтів знайшов оголошення. Зв’язався з продавцем.

Останній повідомив: відправить товар лише після його повної оплати. Тернополянин повірив незнайомцю і перекинув на вказаний ним банківський рахунок понад 5 тисяч гривень. Після цього аферист вимкнув свій телефон, а потерпілий залишився ні з чим.

У схожу пастку потрапили ще двоє наших краян. Жителька Заліщицького району перекинула незнайомому інтернет-продавцеві 7 тисяч гривень, а мешканка Тернопільського району – 1500 гривень.

За всіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 190 ККУ – шахрайство. Зловмисників розшукують.

Такі випадки непоодинокі, кажуть співробітники кіберполіції та радять як убезпечити себе від подібних афер:

- Основне правило – не здійснюйте повну передоплату за товар, якщо Ви не до кінця впевнені у продавцеві.

- Вибираючи інтернет-магазин, звертайте увагу на те, чи він офіційний і захищений. Адреса надійного сайту має починатися з «https://». Захищеність сайту також підтверджує «замочок» в адресному рядку. Іноді шахраї створюють сайти, де активна тільки головна і платіжна сторінки.

- Уважно стежте за тим, яку інформацію вас просять заповнити на сайтах. Ніколи не вводьте PIN-код своєї банківської картки на веб сторінках, а також не надсилайте його стороннім особам.

- Не відповідайте на підозрілі електронні листи та повідомлення із проханням надати персональні платіжні дані, навіть якщо в листах є посилання на «банк».

Що робити, якщо ви стали жертвою Інтернет-шахраїв:

Якщо ви стали жертвою шахраїв в Інтернеті, перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію за місцем проживанням або звернутися за формою зворотного зв’язку на сайті: https://cyberpolice.gov.ua/.