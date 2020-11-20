Поліцейські застерігають: не перераховуйте гроші за товар наперед

Два факти шахрайства, пов’язані з купівлею товару через Інтернет, зареєстрували минулої доби поліцейські. Люди здійснили передоплату за товар, проте його не отримали та гроші їм не повернули.

Один із потерпілих, 54-річний тернополянин, на одній із торгових платформ знайшов оголошення про продаж фотоапарату. Зв’язався з продавцем, обговорили усі деталі. Співрозмовник пообіцяв надіслати товар після оплати завдатку. Тернополянин перерахував на рахунок афериста понад 1800 гривень, після цього останній вимкнув свій телефон.

У схожу ситуацію потрапив ще один житель Тернополя. 22-річний чоловік перекинув інтернет-продавцеві понад дві тисячі гривень за запчастини до автомобіля. В результаті нічого не отримав і гроші втратив.

Відомості за обома фактами внесено до ЄРДР за статтею 190 ККУ – шахрайство. Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочинів, а також застерігають від таких афер жителів області.

Основна порада: не перераховуйте гроші за товар наперед навіть у мінімальних розмірах. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин. Шукайте відгуки інших клієнтів в Інтернеті. Не виключено, що хтось вже став жертвою шахрая і попереджає інших про це. Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем чи покупцем особисто.