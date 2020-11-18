З початку року поліцейські склали 4080 адмінпротоколів на сімейних кривдників

За десять місяців до відділів та відділень поліції області надійшло 5129 повідомлень та заяв, пов’язаних з домашнім насильством. Правоохоронці реагують на кожне звернення та перевіряють чи немає реальної загрози вчинення насилля.

Найбільше зверталися за допомогою жінки – 3768. Потерпали від сімейних кривдників і діти. Від них надійшло 105 звернень.

Поліцейські склали 4080 адмінпротоколів на сімейних дебоширів та розпочали 75 кримінальних проваджень. На профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насилля перебуває 3040 осіб, з них 338 – це жінки.

З 25 листопада розпочинається щорічна міжнародна акція “16 днів проти насильства”, метою якої є привернення уваги суспільства до проблеми, про яку часто мовчать – насильство.

В рамках даної кампанії поліцейські разом з відповідними службами проведуть ряд превентивних заходів.

Якщо ви стали жертвою або очевидцем насильства – телефонуйте 102! Вчасно надана інформація та допомога можуть врятувати чиєсь здоров’я або навіть й життя.