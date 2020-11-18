Вбивцю уродженки Молдови розшукують правоохоронці Тернопільщини

Масивна крововтрата, внутрішня кровотеча, синці тулуба, рук та ніг, садна на тілі та обличчі – причина смерті тридцятидев’ятирічної уродженки Молдови. Тіло жінки з тілесними ушкодженнями на узбіччі дороги в одному із сіл Лановецького району виявили її родичі.

За словами правоохоронців, загибла разом з двома доньками жила у Кременці. На прожиття заробляла тим, що їздила містами України та приймала замовлення на чистку пір’я. Більшу частину проводила у автівці, яка слугувала і приміщенням для роботи. Часто їздила додому у Молдову.

Як розповідає одна з доньок загиблої, минулого тижня мама повернулася на Тернопільщину, але жінки посварилися і вона поїхала. Куди саме – не сказала. Майже п’ять днів родичі не знали, де знаходиться мама.

В ніч з 16 на 17 листопада до дівчат зателефонував дід з Молдови і повідомив, що щойно говорив з їхньою мамою. Жінка була стурбована і заявила про те, що її життя у небезпеці і її везуть в бік Лановеччини.

Родичі поїхали шукати жінку. Її ще тепле тіло вони знайшли на узбіччі дороги в Лановецькому районі і завезли в райлікарню. Проте медики констатували лише смерть.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілого.

Працівники поліції встановлюють причини смерті жінки та осіб, причетних до нанесення їй тілесних ушкоджень, а також перевіряють слова родичів.