Поліцейські застерігають від телефонних шахраїв, які представляються працівниками банку

Два факти шахрайства, пов’язані із заволодінням коштів з банківських карток, зареєстрували за минулу добу тернопільські поліцейські. Потерпілі – житель Козівського району та мешканка Збаражчини.

До обох заявників зателефонували незнайомці, які представилися працівниками банку. Почали розповідати про різні проблеми із їхніми картками.

Жительці Збаразького району телефонний аферист повідомив, що з її рахунку невідомі намагаються зняти кошти. Відтак порадив перекинути гроші з банківської картки на рахунок її мобільного телефону. Збражчанка так і зробила, а після цього продиктувала зловмиснику цифри з смс-повідомлення, яке надійшло їй на телефон. Як наслідок, з рахунку мобілки зникло 1100 гривень.

Житель Козівського району теж повідомив «банківському працівникові» код з смс-повідомлення, яке отримав. У нього з картки шахрай зняв понад 3800 гривень.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 190 ККУ. Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочинів.

Поліцейські застерігають від таких випадків жителів області. Не довіряйте телефонним незнайомцям та в жодному разі не повідомляйте нікому особисті дані своїх карток. Будь-які операції, пов’язані з банківськими картками, не варто здійснювати в телефонному режимі, краще підійти до найближчого відділення банку і з’ясувати ситуацію.