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Заступник начальника обласної поліції та двоє керівників територіальних підрозділів отримали відомчі нагороди

Категорія: Тернопільщина

Відомчі заохочувальні відзнаки Нацполіції України вручив правоохоронцям під час робочої наради начальник ГУНП в області Олександр Богомол.

Медалі «Ветеран служби» отримали заступник начальника ГУНП – начальник кримінальної поліції Степан Яцух, начальник Козівського відділення поліції Микола Петрик, начальник Бучацького відділення поліції Олег Гудак.

Поліцейські вже більше 25 років пропрацювали в органах внутрішніх справ, мають чималий досвід оперативної роботи та зарекомендували себе як досвідчені керівники.

Олександр Богомол подякував підлеглим за сумлінне  виконання службових обов’язків.

- Отримані відзнаки – це подяка за вашу старанність та щоденну роботу. Бажаю вам надалі нових звершень та високих досягнень у службі.

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