Раніше судимий тернополянин спокусився на залишений без нагляду телефон

Оперативники Тернопільського відділу поліції розшукали зловмисника та вилучили у нього чужий засіб зв’язку. Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від 35-річного жителя обласного центру. У нього в магазині поцупили мобільний телефон. Збитки чоловік оцінив у 6 тисяч гривень.

За словами заявника, він залишив свій телефон на підзарядці та ненадовго відійшов. Коли ж повернувся, мобілки вже не було.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий 19-річний тернополянин. Чужий телефон він дав покористуватися своїй знайомій. Поліцейські вилучили речовий доказ.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження. Дії тернополянина поліцейські кваліфікують за частиною 2 статті 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.