Оперативники Тернополя піймали жінку, яка обікрала пенсіонерку

Тисячу доларів та майже сорок тисяч гривень викрала в пенсіонерки жінка, яка представилася Тетяною. Зникнення грошей дев’яносторічна потерпіла виявила не одразу. Про крадіжку в поліцію повідомила її онучка. Особу підозрюваної працівники карного розшуку встановили.

За словами правоохоронців, зловмисниця – тернополянка, 1957 року народження, яка веде бродячий спосіб життя. Ночує або в під’їздах багатоповерхівок, або на вокзалах, якщо не виганяють.

Потерпіла періодично приносила жінці їсти, а в ніч з одинадцятого на дванадцяте листопада пенсіонерка запропонувала в неї переночувати, аби не мерзнути на вулиці.

Зловмисниця погодилася, а коли бабуся була на кухні, вона оглянула особисті речі та знайшла сховок з грошима. Вранці підозрювана забрала знайдені кошти та втекла.

Відсутність грошей потерпіла виявила лише за кілька днів і 15 листопада її онучка звернулася по допомогу до поліції.

Бабуся описала жінку, яка, ймовірно, викрала гроші. Проведеними слідчо-оперативними заходами правоохоронці встановили місце перебування підозрюваної. Остання у скоєному зізналася і повернула 1000 доларів та 31200 гривень.

За скоєне їй доведеться відповідати у суді згідно статті 185 частина 1 ККУ. Триває слідство.