У Кременці взяли під варту зловмисника, підозрюваного у крадіжці з автомобіля

Звільнившись з в’язниці, 21-річний житель Шумського району вже на шостий день вчинив крадіжку у сусідньому Кременецькому районі. Поліцейські затримали зловмисника та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До співробітників Кременецького відділу поліції повідомлення про крадіжку надійшло від жителя райцентру. З його автомобіля невідомий викрав барсетку, в якій було 1300 гривень та документи.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що транспортний засіб знаходився на подвір’ї заявника. Зловмисник скористався тим, що автівка була незачинена.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 21-річний житель одного із сіл Шумського району. З’ясувалося, чоловік нещодавно вийшов з в’язниці, де відбував покарання за майнові злочини.

Триває досудове розслідування. Дії зловмисника слідчі кваліфікують за ст. 357 ККУ ч.3.ст. 185 ККУ.