Житель Теребовлі обкрадав знайомих – за двома фактами розпочато кримінальні провадження

У крадіжці чужого майна співробітники Теребовлянського відділу поліції підозрюють 56-річного жителя райцентру. Потерпіли від зловмисника його сусідка та знайомий.

Повідомлення про злочин з будинку надійшло до співробітників місцевого відділу поліції від жителя Теребовлі. У нього викрали мобільний телефон.

Поліцейські опитали потерпілого та встановили осіб, які напередодні були в його помешканні. Під час перевірки з’ясувалося, що до протиправного причетний знайомий заявника – 56-річний теребовлянець. Він, зайшовши у гості до потерпілого, непомітно забрав телефон господаря.

Зловмисника поліцейські підозрюють ще в одній крадіжці. Потерпіла – його сусідка. У неї він викрав гаманець з грошима, який вона забула у дворі будинку.

Триває досудове розслідування. Дії жителя Теребовлі правоохоронці кваліфікують за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка. Підозрюваного перевіряють на причетність до вчинення інших протиправних діянь.