Оперативники розшукали тернополянина, причетного до крадіжки з квартири знайомого

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 36-річного жителя обласного центру. Чоловік розповів, що з його квартири викрали 4 тисячі гривень.

Поліцейські з’ясували обставини протиправного. Напередодні в квартирі потерпілого гостювали знайомі. Одного із них і запідозрили в крадіжці грошей.

Оперативники встановили особу зловмисника та розшукали його. Причетним до противного виявився 32-річний тернополянин. Частину крадених грошей він вже встиг витрати, решту у нього вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ – крадіжка.