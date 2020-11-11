Заліщанин обікрав знайомого з сусіднього району

Електроінструментів на кілька тисяч гривень з підсобного приміщення жителя Чортківського району виніс невідомий. Про крадіжку техніки повідомив потерпілий. Чоловік розповів, що злочин, ймовірно трапився, в ніч з 8 на 9 листопада.

На місце події виїжджали правоохоронці Чортківського відділу поліції. За попередньою інформацією, злодій проник до приміщення, віджавши дерев’яну раму вікна.

Проведеними слідчо-оперативними заходами, поліцейські встановили особу зловмисника. Це – тридцятивосьмирічний раніше судимий за майнові злочини житель Заліщицького району. Потерпілий та підозрюваний знайомі. Останній неодноразово помагав по господарству і саме тоді запримітив в підсобному приміщенні електроінструменти.

Їх він вночі виніс та вивіз на власному авто, а після цього розпродав серед знайомих.

Чоловік у скоєному зізнався, частину інструментів правоохоронці вилучили.

Заліщанин за правопорушення відповідатиме у суді згідно статті 185 частина 3 ККУ – Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Перевіряють його на причетність до аналогічних злочинів. Триває слідство.