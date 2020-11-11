468×60
468×60

У Бучачі чоловік повідомив поліцію про замінування чотирьох установ

Категорія: Кримінал

vybuhyПро замінування відділення поліції, автовокзалу та двох магазинів у Бучачі на лінію “102″ 10 листопада повідомив невідомий. Завершити розмову з правоохоронцями додзвонювачу завадила дружина. Вона відібрала телефон і сказала правоохоронцям, що це неправдивий виклик і її чоловік жартує.

Проте екстрені служби виїжджали на вказані об’єкти, аби переконатися в безпечності. В ході перевірки жодних вибухових чи небезпечних предметів фахівці не виявили.

Як з’ясувалося, “жартівник” – житель Бучацького району, 1979 року народження. Він разом з дружиною зловживає спиртними напоями. Правоохоронці неодноразово виїжджали до них на сімейні розбірки. Це не подобалося чоловікові і він щоразу скаржився на дії людей у формі.

За останню витівку жителю району доведеться відповідати згідно статті 183 Кодексу України про адмінправопорушення. Від криміналу, кажуть правоохоронці, чоловіка врятувала дружина, яка вчасно попередила про його невдалий жарт.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *