Оперативники розшукали зловмисника, який вчинив крадіжку з будинку знайомого

Повідомлення про крадіжку майна надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 57-річного жителя обласного центру. З його будинку викрали бензопилу.

Виїхавши на місце події, правоохоронці оглянули житло та слідів проникнення не виявили. Під час спілкування з потерпілим оперативники карного розшуку встановили осіб, які напередодні навідувалися до нього додому. Під час їх перевірки і з’ясували, що до крадіжки причетний знайомий господаря – 33-річний житель Бучацького району.

Зловмисник вже мав проблеми із Законом – був судимий за майнові злочини. Бензопилу він встиг здати до ломбарду. Та уникнути відповідальності за вчинене йому не вдалося. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ.

Правоохоронці також перевіряють жителя Бучацького району на причетність до вчинення інших злочинів.