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Оперативники розшукали зловмисника, який вчинив крадіжку з будинку знайомого

Категорія: Кримінал

ab273103a55c1624839765641e0ee52eПовідомлення про крадіжку майна надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 57-річного жителя обласного центру. З його будинку викрали бензопилу.

Виїхавши на місце події, правоохоронці оглянули житло та слідів проникнення не виявили. Під час спілкування з потерпілим оперативники карного розшуку встановили осіб, які напередодні навідувалися до нього додому. Під час їх перевірки і з’ясували, що до крадіжки причетний знайомий господаря – 33-річний житель Бучацького району.

Зловмисник вже мав проблеми із Законом – був судимий за майнові злочини. Бензопилу він встиг здати до ломбарду. Та уникнути відповідальності за вчинене йому не вдалося. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ.

Правоохоронці також перевіряють жителя Бучацького району на причетність до вчинення інших  злочинів.

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