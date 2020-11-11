Довічне ув’язнення обрав суд вбивці тернопільської майстрині тату

Вирок за вбивство тату-майстрині оголосили 11 листопада в Тернопільському міськрайонному суді двадцятишестирічному чоловікові. Його звинувачують у злочині, передбаченому статтею 115 ККУ – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

У квітні 2019 році знайшли вбитою у квартирі майстриню тату. Конфлікт, який виник між знайомими, завершився трагічно. На тілі потерпілої судово-медичний експерт виявив близько сотні колото-ріжучих ран. З місця злочину підозрюваний втік і переховувався на території іншої області. Осудність чоловіка визнала і стаціонарна психолого-психіатрична експертиза.

Більше року підозрюваний перебував в Чортківському СІЗО. 11 листопада суд оголосив свій вердикт – максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення та сплата компенсації мамі загиблої у розмірі пів мільйона гривень. Впродовж 20 днів цей вирок адвокати можуть оскаржити, а до того, як він вступить у силу, обвинувачений перебуватиме під вартою.

Більш як за 15 років тернопільський міськрайонний суд вперше покарав вбивцю довічним ув’язненням.