Бережанські поліцейські підозрюють жителя району у крадіжці з будинку колишньої дружини

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Бережанського відділу поліції від 61-річної жителька райцентру. У неї з будинку викрали 6 тисяч гривень та 100 євро.

Виїхавши на місце події, правоохоронці оглянули помешкання та слідів проникнення не знайшли. У протиправному запідозрили колишнього чоловіка потерпілої, який напередодні навідувався до неї. Останній зізнався у протиправному.

64-річний чоловік хоч і проживає окремо, часто приходить у гості до колишньої дружини. Знав, де вона зберігає ключі від вхідних дверей. Під час одного з таких візитів, коли господині не було вдома, і вчинив крадіжку. Гроші встиг витратити.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ. Триває досудове розслідування.