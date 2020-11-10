Житель Шумська обшахраював знайомого. Поліцейські розпочали кримінальне провадження

У вчиненні шахрайських дій співробітники Шумського відділення поліції підозрюють 20-річного жителя райцентру. Хлопець виманив мобільний телефон у свого знайомого, зайшов у його банківський додаток та зняв з картки понад 5 тисяч гривень.

До місцевого відділення поліції звернувся 23-річний житель Шумська. Чоловік виявив зникнення грошей з банківської картки. У протиправному запідозрив свого знайомого, який напередодні брав у нього в користування мобільний телефон. Проте останній заперечував свою причетність до протиправного.

Поліцейські зібрали необхідні речові докази та встановили, що саме знайомий, зламавши пароль до банківського додатка потерпілого в телефоні, незаконно привласнив його кошти. Три тисячі гривень перекинув на інший рахунок, а 2000 – зняв у банкоматі.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження. Дії зловмисника кваліфікують за статтею 190 ККУ – шахрайство. Триває досудове розслідування.