Борщівські поліцейські оперативно розкрили злочин та повернули потерпілій викрадені гроші

У жительки Борщівського району поцупили гаманець зі значною сумою грошей у магазині. Співробітники поліції встановили та розшукали зловмисницю упродовж декількох годин.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Борщівського відділення поліції від 37-річної жительки одного із сіл району. У неї в одному із магазинів райцентру викрали гаманець, в якому було 12 тисяч гривень.

Момент вчинення злочину зафіксувала камера відеоспостереження, розміщена у торговому закладі. Виявилося, допоки потерпіла складала товар у пакет, біля неї крутилася незнайомка, яка й непомітно потягнула її гаманець.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу причетну до протиправного. Нею виявилася 39-річна жителька одного із сіл району.

У зловмисниці вилучили крадене та повернули потерпілій.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.