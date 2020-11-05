За насилля над рідними кримінальну відповідальність понесе житель Гусятинщини

До дільничного інспектора Гусятинського відділення поліції за допомогою звернулася жителька Гримайлова. 40-річна жінка просила втихомирити чоловіка від котрого постійно терплять насилля і вона, і донька.

45-річний зловмисник вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за тиранію над рідними. Чоловік ніде не працює, зловживає алкоголем, постійно ображає, обзиває дружину та доньку, а на будь яку спробу останніх постояти за себе погрожує вигнати з хати.

Незважаючи на неодноразові адміністративні заходи впливу, лиходій продовжує чинити моральне та психологічне насилля над рідними. Тому чергове звернення дружини спонукало поліцейських внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 126-1 ККУ. Зловмисникові загрожує до двох років позбавлення волі.