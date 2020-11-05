Шахрай заробив на довірі тернополянки 159 тисяч гривень

Сто п’ятдесят дев’ять тисяч гривень віддала у руки шахраєві жителька Тернополя. За цю суму жінка планувала купити автомобіль. Шукаючи потрібну модель, в інтернет-мережі побачила оголошення про продаж автівок. Чоловік писав, що займається підбором іномарок і жене їх з Республіки Польща.

Тернополянка погодилася і домовилася про співпрацю. Співрозмовник сказав, що потрібно скинути завдаток в розмірі 17 тисяч гривень. Цю суму жінка оплатила.

Через день чоловік перетелефонував і повідомив, що уже в Польщі та скинув кілька варіантів автівок.

Після того, як покупець визначилася з моделлю, він їй заявив, що необхідно перевести на рахунок 70 тисяч для оформлення авто та сплати митних зборів і ще 70 для стовідсоткового розрахунку з продавцем.

Як доказ, невідомий переслав копії документів на бажане авто та бланки з печатками митниці про сплату усіх зборів.

Домовилися покупець та посередник зідзвонитися після перетину кордону за кілька годин. Проте чоловік на зв’язок не виходив і жінка перетелефонувала сама. Номер виявився недійсним.

Зрозумівши, що потрапила на гачок афериста, тернополянка за допомогою звернулася до поліції. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 190 частина 2 ККУ – Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому. Триває слідство.