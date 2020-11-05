Поліцейські застерігають: не перераховуйте кошти наперед незнайомцям

Вже другий факт шахрайства за тиждень, пов’язаний з продажем будинку, задокументували співробітники Тернопільського відділу поліції. Потерпіла, 72-річна пенсіонерка, втратила понад 3 тисячі гривень.

Жінка продавала дачу в одному із сіл Тернопільського району. Оголошення розмістила на одному із популярних сайтів. До неї зателефонував незнайомець, який захотів начебто придбати житло. Чоловік запевнив жінку, що знає, де знаходиться дача і хоче якнайшвидше оформити договір купівлі-продажу.

Співрозмовник квапив тернополянку та запропонував скористатися послугами свого знайомого нотаріуса, який мав допомогти з оформленням документів. Дав їй номер, за яким потерпіла зателефонувала.

Під час телефонної розмови псевдонотаріус попросив тернополянку оплатити послуги наперед. Потерпіла погодилася і перекинула на рахунок незнайомця 3200 гривень. Після цього зловмисники вимкнули свої мобільні телефони.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за статтею 190 ККУ. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Правоохоронці застерігають жителів краю від подібної афери та радять не здійснювати передоплати за послуги, які ви не отримали. Зустрічайтеся з покупцями особисто та обговорювати усі деталі на місці. Не довіряйте телефонним незнайомцям, як би вони вас не переконували.