Збаразькі поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жителя райцентру за домашнє насильство

Співробітники Збаразького відділення поліції неодноразово складали адмінпротоколи на сімейного кривдника. Та заходи адмінвпливу не зупиняли чоловіка, він надалі продовжував чинити фізичний та психологічний тиск на свої рідних.

До співробітників Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки. Жінка скаржилася на свого чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння, систематично вчиняє конфлікти та погрожує розправою їй та доньці.

З’ясувалося, упродовж року поліцейські склали на чоловіка чотири адмінпротоколи за статтею 173-2 КУпАП – вчинення домашнього насильства. Тепер слідчі розпочали щодо сімейного агресора кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до двох років позбавлення волі.

Такі факти непоодинокі. За десять місяців до правоохоронців надійшло 5129 повідомлень та заяв, пов’язаних з домашнім насильством. Найбільше зверталися за допомогою жінки – 3768. Потерпали від сімейних кривдників і діти. Від них надійшло 105 звернень.

Поліцейські склали 4080 адмінпротоколів на сімейних дебоширів та розпочали 75 кримінальних проваджень. На профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насилля перебуває 3040 осіб, з них 338 – це жінки.